«Многим просто не ответили». Бородавко — о нейтральном статусе для своих спортсменов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что многие спортсмены из его группы не получили от FIS обратной связи на отправленные для получения нейтрального статуса заявки.

Ранее двое российских лыжников, Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, получили нейтральные статусы. В ближайшие выходные, 13 и 14 декабря, они выступят на этапе Кубка мира в Давосе.

— Из вашей группы до сих пор никто не получил нейтральный статус?

— Вообще нет новостей. К сожалению, многим спортсменам просто не ответили. Спортсмены подали заявку, чтобы им выслали анкеты для проверки, но им даже ничего не выслали. Здесь FIS действует очень выборочно и не позволит себе излишеств в отношении допуска российских спортсменов. Не знаю, будут ли они ещё рассматривать [заявки]. Может, набирают определённое количество спортсменов, чтобы можно было рассмотреть. Нас держат в полном неведении, остаётся только ждать и надеяться.

— Сегодня стартует этап Кубка мира в Давосе. Получается, ни у кого из вашей группы нет шансов выступить на Олимпиаде в Италии?

— Я бы не стал делить на мою группу и какую‑то ещё. Это неважно. У других спортсменов сборной России нет приглашения на нейтральный статус, это больше всего огорчает. Не хочется верить в продолжение давления на российские лыжные гонки, хотелось бы верить в потепление, что будет более весомый допуск. Но пока довольствуемся двумя путевками, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».