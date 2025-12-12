Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Многим просто не ответили». Бородавко — о нейтральном статусе для своих спортсменов

«Многим просто не ответили». Бородавко — о нейтральном статусе для своих спортсменов
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что многие спортсмены из его группы не получили от FIS обратной связи на отправленные для получения нейтрального статуса заявки.

Ранее двое российских лыжников, Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, получили нейтральные статусы. В ближайшие выходные, 13 и 14 декабря, они выступят на этапе Кубка мира в Давосе.

— Из вашей группы до сих пор никто не получил нейтральный статус?
— Вообще нет новостей. К сожалению, многим спортсменам просто не ответили. Спортсмены подали заявку, чтобы им выслали анкеты для проверки, но им даже ничего не выслали. Здесь FIS действует очень выборочно и не позволит себе излишеств в отношении допуска российских спортсменов. Не знаю, будут ли они ещё рассматривать [заявки]. Может, набирают определённое количество спортсменов, чтобы можно было рассмотреть. Нас держат в полном неведении, остаётся только ждать и надеяться.

— Сегодня стартует этап Кубка мира в Давосе. Получается, ни у кого из вашей группы нет шансов выступить на Олимпиаде в Италии?
— Я бы не стал делить на мою группу и какую‑то ещё. Это неважно. У других спортсменов сборной России нет приглашения на нейтральный статус, это больше всего огорчает. Не хочется верить в продолжение давления на российские лыжные гонки, хотелось бы верить в потепление, что будет более весомый допуск. Но пока довольствуемся двумя путевками, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Материалы по теме
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android