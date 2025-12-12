Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведки Дальквист и Сундлинг выиграли пролог командного спринта коньком на третьем этапе КМ

Шведки Дальквист и Сундлинг выиграли пролог командного спринта коньком на третьем этапе КМ
Комментарии

В Давосе (Швейцария) завершилась квалификация командного женского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Её победителем стала первая команда Швеции, в состав которой попали Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
12 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, третий этап, Давос. Командный спринт, квалификация. Женщины:

1. Швеция-1 (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) — 5.17,87.
2. Швеция-2 (Эмма Рибом, Линн Сван) +0,4.
3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридцек) +2,38.

Этап Кубка мира в Давосе продлится до 14 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе должны принять участие Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Материалы по теме
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android