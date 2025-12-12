Шведки Дальквист и Сундлинг выиграли пролог командного спринта коньком на третьем этапе КМ

В Давосе (Швейцария) завершилась квалификация командного женского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Её победителем стала первая команда Швеции, в состав которой попали Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, третий этап, Давос. Командный спринт, квалификация. Женщины:

1. Швеция-1 (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) — 5.17,87.

2. Швеция-2 (Эмма Рибом, Линн Сван) +0,4.

3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридцек) +2,38.

Этап Кубка мира в Давосе продлится до 14 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе должны принять участие Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.