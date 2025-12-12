Коростелёв — о допуске на Кубок мира: хочу обойти не только Клебо — хочу обойти всех

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поделился своими ожиданиями от грядущего выступления на этапе Кубка мира сезона-2025/2026 в Давосе. Коростелёв сделает это в нейтральном статусе.

«Если честно, сам не совсем понимаю, насколько хорош сейчас мой уровень и насколько высок уровень в России. Но дело в том, что хочу обойти не только Клебо — хочу обойти всех.

Но прежде всего просто хочу получать удовольствие. Я не участвовал непосредственно в процессе подачи апелляции, но, конечно, рад, что всё закончилось именно так. С нетерпением жду того, что впереди», — приводит слова Коростелёва Adressa.