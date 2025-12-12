Российский двоеборец Артём Галунин получил нейтральный статус от FIS

26-летний российский двоеборец Артём Галунин получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), теперь он может принимать участие в международных стартах.

Сегодня, 12 декабря, FIS обновила список нейтральных атлетов. Из России в нём числятся лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, фристайлистка Анастасия Таталина и двоеборец Артём Галунин. А также сервисёр Коростелёва Евгений Уфтиков.

Галунин — уроженец Нижнего Новгорода, он принимал участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где занял 39-е и 42-е место.

Напомним, в начале декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение FIS о бане россиян.