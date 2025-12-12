Скидки
Лыжи

Дальквист и Сундлинг уверенно выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Давосе

Комментарии

Сегодня, 12 декабря, в Давосе (Швейцария) состоялся финал командного женского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Его победительницами стали представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
12 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Норвегия

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, третий этап, Давос. Командный спринт, финал, свободный стиль. Женщины:

1. Швеция-1 (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) — 15.34,77.
2. Норвегия-2 (Астрид Эйре Слинн, Матильде Мюрвольд) +3,26.
3. Норвегия-1 (Кристин Эустгулен Фоснес, Кристине Ставос Шистад) +3,5.

Отметим, вторая сборная Швеции, в состав которой вышли Эмма Рибом и Линн Сван, стала лишь пятой.

Этап Кубка мира в Давосе продлится до 14 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе должны принять участие Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Комментарии
