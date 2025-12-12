Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Давосе, итальянцы — вторые

Сегодня, 12 декабря, в Давосе (Швейцария) прошёл финал командного мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Его победителями стали Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес, представляющие сборную Норвегии-1.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, третий этап, Давос. Командный спринт, финал, свободный стиль. Мужчины:

1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 14.00,95.

2. Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино) +2,04.

3. Швеция-1 (Юхан Хегстрём, Эдвин Ангер) +2,09.

Стоит отметить, по ходу финала команды Италия-1 и Швеция-1 не смогли избежать падений после контактов.

Этап Кубка мира в Давосе продлится до 14 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе должны принять участие Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.