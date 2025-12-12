Скидки
Лыжи

Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Давосе, итальянцы — вторые

Сегодня, 12 декабря, в Давосе (Швейцария) прошёл финал командного мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Его победителями стали Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес, представляющие сборную Норвегии-1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
12 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Италия
3
Швеция

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, третий этап, Давос. Командный спринт, финал, свободный стиль. Мужчины:

1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 14.00,95.
2. Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино) +2,04.
3. Швеция-1 (Юхан Хегстрём, Эдвин Ангер) +2,09.

Стоит отметить, по ходу финала команды Италия-1 и Швеция-1 не смогли избежать падений после контактов.

Этап Кубка мира в Давосе продлится до 14 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе должны принять участие Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Календарь Кубка мира - 2025/2026 по лыжным гонкам
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?
