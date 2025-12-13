Кубок мира, женщины, 3-й этап: во сколько начало спринта в Давосе, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 пройдёт женский спринт свободным стилем. Старт квалификации назначен на 15:45 мск, четвертьфиналы пройдут с 18:15, финал запланирован на 19:35.

Трансляция соревнований будет доступна на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Женщины. Личный спринт, свободный стиль. Квалификация, 1,5 км. Стартовый лист (частично)

2. Надине Фендрих (Швейцария).

4. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).

6. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

8. Моа Илар (Швеция).

10. Джессика Диггинс (США).

12. Лаура Гиммлер (Германия).

14. Йонна Сундлинг (Швеция).

16. Йоханна Хагстрём (Швеция).

20. Майя Дальквист (Швеция).

22. Матильде Мюрвольд (Норвегия).

26. Эмма Рибом (Швеция).

30. Линн Сван (Швеция)

36. Дарья Непряева (Россия).