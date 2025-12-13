Скидки
Лыжные гонки, Кубок мира, мужчины, 3-й этап: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Кубок мира, мужчины, 3-й этап: во сколько начало спринта в Давосе, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации назначен на 16:15 мск, финальные стадии пройдут с 18:40.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 16:24 МСК
Не началось
Трансляция соревнований будет доступна на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Мужчины. Личный спринт, свободный стиль. Квалификация, 1,5 км. Стартовый лист (частично)

2. Лаури Вуоринен (Финляндия).
10. Йоханнес Клебо (Норвегия).
12. Эрик Вальнес (Норвегия).
14. Оскар Опстад Вике (Норвегия).
15. Ришар Жув (Франция).
16. Эвен Нортуг (Норвегия).
17. Йони Мяки (Финляндия).
20. Бен Огден (США).
25. Яник Рибли (Швейцария).
26. Жуль Шаппа (Франция).
27. Эдвин Ангер (Швеция).
28. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
29. Люка Шанава (Франция).
30. Федерико Пеллегрино (Италия).
54. Савелий Коростелёв (Россия).

