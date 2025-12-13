Кубок мира, мужчины, 3-й этап: во сколько начало спринта в Давосе, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации назначен на 16:15 мск, финальные стадии пройдут с 18:40.

Трансляция соревнований будет доступна на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Мужчины. Личный спринт, свободный стиль. Квалификация, 1,5 км. Стартовый лист (частично)

2. Лаури Вуоринен (Финляндия).

10. Йоханнес Клебо (Норвегия).

12. Эрик Вальнес (Норвегия).

14. Оскар Опстад Вике (Норвегия).

15. Ришар Жув (Франция).

16. Эвен Нортуг (Норвегия).

17. Йони Мяки (Финляндия).

20. Бен Огден (США).

25. Яник Рибли (Швейцария).

26. Жуль Шаппа (Франция).

27. Эдвин Ангер (Швеция).

28. Ансгар Эвенсен (Норвегия).

29. Люка Шанава (Франция).

30. Федерико Пеллегрино (Италия).

54. Савелий Коростелёв (Россия).