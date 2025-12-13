Где смотреть, во сколько начало спринта с участием Коростелёва на Кубке мира в Давосе

Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации назначен на 16:15 мск, финальные стадии пройдут с 18:40.

Трансляция соревнований будет доступна на платформе Okko.

Нельзя не отметить, что грядущий спринт ознаменуется участием в соревнованиях 22-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Коростелёв в прологе стартует под 54-м номером. Лидеры Кубка мира выйдут на старт в более ранних группах.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Мужчины. Личный спринт, свободный стиль. Квалификация, 1,5 км. Стартовый лист (частично)

2. Лаури Вуоринен (Финляндия).

10. Йоханнес Клебо (Норвегия).

12. Эрик Вальнес (Норвегия).

14. Оскар Опстад Вике (Норвегия).

15. Ришар Жув (Франция).

16. Эвен Нортуг (Норвегия).

17. Йони Мяки (Финляндия).

20. Бен Огден (США).

25. Яник Рибли (Швейцария).

26. Жуль Шаппа (Франция).

27. Эдвин Ангер (Швеция).

28. Ансгар Эвенсен (Норвегия).

29. Люка Шанава (Франция).

30. Федерико Пеллегрино (Италия).

54. Савелий Коростелёв (Россия).