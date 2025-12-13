Где смотреть, во сколько начало спринта с участием Дарьи Непряевой на Кубке мира в Давосе

Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 пройдёт женский спринт свободным стилем. Старт квалификации назначен на 15:45 мск, финалы пройдут с 18:15.

Трансляция соревнований в Давосе будет доступна на платформе Okko.

Грядущий спринт ознаменуется участием в соревнованиях обладательницы Кубка России – 2024/2025, 23-летней Дарьи Непряевой, которая первой из женщин получила нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Непряева в прологе стартует под 36-м номером.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Женщины. Личный спринт, свободный стиль. Квалификация, 1,5 км. Стартовый лист (частично)

2. Надине Фендрих (Швейцария).

4. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).

6. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

8. Моа Илар (Швеция).

10. Джессика Диггинс (США).

12. Лаура Гиммлер (Германия).

14. Йонна Сундлинг (Швеция).

16. Йоханна Хагстрём (Швеция).

20. Майя Дальквист (Швеция).

22. Матильде Мюрвольд (Норвегия).

26. Эмма Рибом (Швеция).

30. Линн Сван (Швеция)

36. Дарья Непряева (Россия).