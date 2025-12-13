Скидки
Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 13 декабря, в Чусовом в рамках третьего этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт квалификация женской спринтерской гонки свободным стилем. Начало гонки назначено на 9:00 мск. Трансляцию будет осуществлять телеканал «ТВ Спорт» в пакете «Триколор».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Третий этап. Кубок России. Женский спринт свободным стилем. Квалификация. Старт-лист:

1. Эльвина Якимова.
2. Светлана Заборская.
3. Рада Тарасенко.
4. Дарья Кокорина.
5. Мария Чупрова.
6. Анастасия Александрова.
7. Дарья Рогозина.
8. Елизавета Ростова.
9. Эльвина Альтапова.
10. Юлия Орлова.
11. Арина Былинко.
12. Александра Кононова.
13. Алина Валиуллина.
14. Ирина Соловьёва.
15. Алина Киливнюк.
16. Арина Каличева.
17. Диана Соболева.
18. Анастасия Власова.
19. Анастасия Кириллова.
20. Елизавета Маслакова.
21. Вероника Степанова.
22. Анастасия Доценко.
23. Милена Габушева.
24. Татьяна Сорина.
25. Екатерина Евтягина.
26. Лилия Васильева.
27. Алеся Рушенцева.
28. Ирина Ибрагимова.
29. Евгения Крупицкая.
30. Алёна Баранова.
31. Лариса Рясина.
32. Екатерина Булычева.
33. Ксения Шорохова.
34. Алиса Жамбалова.
35. Алина Кудисова.
36. Мария Истомина.
37. Ольга Сергеева.
38. Христина Мацокина.
39. Дарья Канева.
40. Ольга Царёва.
41. Екатерина Шибекина.
42. Арина Перевозчикова.
43. Елизавета Шалабода.
44. Алина Пеклецова.
45. Полина Ващенко.
46. Полина Порошкина.
47. Дарья Белослудцева.
48. Анастасия Степанова.
49. Арина Кусургашева.
50. Наталья Зюзева.
51. Алина Асадулина.
52. Карина Гладышева.
53. Альбина Зубаерова.
54. Дарья Красильникова.
55. Ильвина Алдабергенова.
56. Екатерина Вшивкова.
57. Виолетта Клишина.
58. Эльмира Гаянова.
59. Аида Сарвиро.
60. Хунлянь Мэн.
61. Екатерина Петрова.
62. Алина Ипаева.
63. Юлия Ступак.

Польский альпинист спустился с вершины Эвереста на лыжах

Комментарии
