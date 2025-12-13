Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 13 декабря, в Чусовом в рамках третьего этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт свободным стилем – квалификация. Начало гонки назначено на 9:30 мск. Трансляцию будет осуществлять телеканал «ТВ Спорт» в пакете «Триколор».

Лыжные гонки. Третий этап. Кубок России. Мужской спринт свободным стилем. Квалификация. Старт-лист:

1. Алексей Григорьев.

2. Степан Сазонов.

3. Евгений Кудрявцев.

4. Сергей Игнатов.

5. Антон Швырёв.

6. Кирилл Крылов.

7. Дмитрий Кондрашов.

8. Фёдор Щукин.

9. Максим Ковалёв.

10. Сергей Лушников.

11. Андрей Зародов.

12. Алексей Виценко.

13. Виктор Жуль.

14. Сергей Устюгов.

15. Владислав Афанасьев.

16. Дмитрий Жуль.

17. Андрей Мельниченко.

18. Денис Филимонов.

19. Иван Безматерных.

20. Иван Горбунов.

21. Александр Большунов.

22. Илья Трегубов.

23. Павел Соловьёв..

24. Александр Бакуров.

25. Денис Спицов.

26. Илья Порошкин.

27. Данил Нелипа.

28. Иван Якимушкин.

29. Евгений Белов.

30. Алексей Червоткин.

31. Андрей Ларьков.

32. Артём Мальцев.

33. Никита Егоров.

34. Андрей Алипкин.

35. Константин Тиунов.

36. Сергей Забалуев.

37. Илья Семиков.

38. Ермил Вокуев.

39. Андрей Кузнецов.

40. Александр Терентьев.

41. Максим Зубцов.

42. Александр Гребенько.

43. Владимир Фролов.

44. Андрей Собакарёв.

45. Андрей Сахаров.

46. Евгений Семяшкин.

47. Сергей Волков.

48. Данила Карпасюк.

49. Сергей Ардашев.

50. Кирилл Архипкин.

51. Равиль Валиахметов.

52. Дмитрий Ваймер.

53. Степан Дуркин.

54. Григорий Соколов.

55. Алексей Швырёв.

56. Евгений Байбородов.

57. Роман Филиппов.

58. Станислав Егоров.

59. Андрей Косых.

60. Владимир Лекомцев.

61. Константин Рукин.

62. Илья Ассанов.

63. Данил Бородавко.

64. Никита Волков.

65. Павел Архипкин.

66. Илья Ерещенко.

67. Евгений Евсеев.

68. Максим Елисеев.

69. Иван Кустов.

70. Дмитрий Семёнов.

71. Константин Шарунов.

72. Александр Ощепков.

73. Александр Верёвкин.

74. Сергей Зырянов.

75. Хадэсы Бадэлихань.

76. Дмитрий Ломов.

77. Роман Семёнов.

78. Дмитрий Жуков.

79. Говэй Лв.

80. Максим Максимов.

81. Кирилл Петров.

82. Дмитрий Скрыпников.

83. Лу Ян.

84. Артём Мехоношин.

85. Игнат Агеев.

86. Павел Андреев.

87. Илья Войтович.

88. Инхао Чжан.

89. Михаил Мелентьев.

90. Александр Гилев.

91. Никита Манахов.

92. Фёдор Калинин.