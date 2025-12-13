«Не уверена, что буду оформлять нейтральный статус». Лыжница Прохорова – о планах на сезон

Российская лыжница Варвара Прохорова поделилась планами на сезон.

«Я хочу этот сезон по фану провести, бежать то, что будет нравиться. Я очень устала морально, куча травм за последние пару сезонов. Поэтому я хочу немного перекурить, чтобы дальше выступать. Очень тяжело себя ощущаю. Чувствую, что начинаю на что-то целенаправленно готовиться, и начинает просто тошнить от всего этого. Понимаю, что это временное состояние. Мне нужно просто немного отдохнуть и набраться положительных эмоций, да и глобально активный режим поддерживать, чтобы форму не терять.

При желании можно и в марафонскую серию вернуться, вопрос только в нейтральном статусе. Не уверена, что готова оформлять его в текущем сезоне. Во всяком случае в первой его половине. Возможно, пробегу ещё несколько «челленджеров», потренируюсь, а потом уже решать буду», — передаёт слова Прохоровой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Варвара Прохорова выступит на «челленджере» в Бад-Гаштайне в Австрии в рамках марафонской серии Ski Classics без нейтрального статуса.