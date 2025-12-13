Российская лыжница Варвара Прохорова рассказала, почему решила пробежать гонку в Европе

Российская лыжница Варвара Прохорова прокомментировала своё решение пробежать гонку в Европе.

«Меня из марафонской команды Ski Willy никто не убирал. Мы остались в прекрасных отношениях, постоянно были на связи. Когда я ездила на этап Кубка мира по ски-альпинизму в Шладминг, то виделась с друзьями-знакомыми. Вот и сейчас я тренировалась в Италии, но без конкретных планов. И от моих австрийских друзей поступило предложение пробежать «челленджер».

Подумала – почему бы и нет? За четыре часа доехала на поезде в Австрию. Только дистанцию выбрала не 30, а 15 км. Эта гонка не входит в Pro-тур и проходит не под эгидой FIS. Если честно, я немного сомневалась, так как мало тренировок провела именно на беговых лыжах, всё-таки была заточена на ски-альпинизм. Успела пообщаться с теми ребятами, с которыми пересекалась, когда сама бегала марафоны. В частности, с норвежцами – приветливые, никаких проблем в общении. Я уж не говорю про девочек, которые в нашей команде», — передаёт слова Прохоровой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Варвара Прохорова выступит на «челленджере» в Бад-Гаштайне в Австрии в рамках марафонской серии Ski Classics без нейтрального статуса.