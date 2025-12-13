Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Российская лыжница Варвара Прохорова рассказала, почему решила пробежать гонку в Европе

Российская лыжница Варвара Прохорова рассказала, почему решила пробежать гонку в Европе
Комментарии

Российская лыжница Варвара Прохорова прокомментировала своё решение пробежать гонку в Европе.

«Меня из марафонской команды Ski Willy никто не убирал. Мы остались в прекрасных отношениях, постоянно были на связи. Когда я ездила на этап Кубка мира по ски-альпинизму в Шладминг, то виделась с друзьями-знакомыми. Вот и сейчас я тренировалась в Италии, но без конкретных планов. И от моих австрийских друзей поступило предложение пробежать «челленджер».

Подумала – почему бы и нет? За четыре часа доехала на поезде в Австрию. Только дистанцию выбрала не 30, а 15 км. Эта гонка не входит в Pro-тур и проходит не под эгидой FIS. Если честно, я немного сомневалась, так как мало тренировок провела именно на беговых лыжах, всё-таки была заточена на ски-альпинизм. Успела пообщаться с теми ребятами, с которыми пересекалась, когда сама бегала марафоны. В частности, с норвежцами – приветливые, никаких проблем в общении. Я уж не говорю про девочек, которые в нашей команде», — передаёт слова Прохоровой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Варвара Прохорова выступит на «челленджере» в Бад-Гаштайне в Австрии в рамках марафонской серии Ski Classics без нейтрального статуса.

Материалы по теме
Российская лыжница пробежит гонку в Европе без нейтрального статуса. Так делал Большунов Российская лыжница пробежит гонку в Европе без нейтрального статуса. Так делал Большунов
Топ-события субботы: российские лыжники на Кубке мира, матчи «Барсы», «ПСЖ» и ЧМ по боксу Топ-события субботы: российские лыжники на Кубке мира, матчи «Барсы», «ПСЖ» и ЧМ по боксу
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android