Ски-альпинист Никита Филиппов сообщил о получении нейтрального статуса
Российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что получил нейтральный статус для участия на этапах Кубка мира — 2025/2026.

«Наконец-то мне дали нейтральный статус!!! Официальный допуск к Кубку мира этого сезона. Также официально квалификационный период закончился (после первого этапа Кубка мира в Америке пару дней назад), и меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры. Осталось только, чтобы меня проверил МОК и выслал официальное приглашение на ОИ-2026! Жду», — написал Филиппов в своём телеграм-канале.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

