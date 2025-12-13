Скидки
Екатерина Булычева выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Чусовом

Екатерина Булычева выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Чусовом
Комментарии

Лыжница Екатерина Булычева одержала победу в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она преодолела дистанцию за 3.32,43. Второе место заняла Алёна Баранова с отставанием 2,48 секунды. Тройку лучших замкнула Ксения Шорохова (+3,25).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 09:05 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, квалификация. Результаты:

  1. Екатерина Булычева (Ленинградская область) — 3.32,43.
  2. Алёна Баранова (Ленинградская область) — отставание 2,48.
  3. Ксения Шорохова (Тюменская область) +3,25.
  4. Екатерина Евтягина (Оренбургская область) +3,83.
  5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +4,17.
