Екатерина Булычева выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Чусовом
Лыжница Екатерина Булычева одержала победу в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она преодолела дистанцию за 3.32,43. Второе место заняла Алёна Баранова с отставанием 2,48 секунды. Тройку лучших замкнула Ксения Шорохова (+3,25).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, квалификация. Результаты:
- Екатерина Булычева (Ленинградская область) — 3.32,43.
- Алёна Баранова (Ленинградская область) — отставание 2,48.
- Ксения Шорохова (Тюменская область) +3,25.
- Екатерина Евтягина (Оренбургская область) +3,83.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +4,17.
Материалы по теме
Комментарии