Екатерина Булычева выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Чусовом

Лыжница Екатерина Булычева одержала победу в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она преодолела дистанцию за 3.32,43. Второе место заняла Алёна Баранова с отставанием 2,48 секунды. Тройку лучших замкнула Ксения Шорохова (+3,25).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, квалификация. Результаты: