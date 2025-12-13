Мальцев победил в квалификации спринта на Кубке России в Чусовом, Большунов — 13-й

Лыжник Артём Мальцев одержал победу в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он преодолел дистанцию за 3.03,38. Второе место занял Денис Филимонов с отставанием 1,39 секунды. Тройку лучших замкнул Дмитрий Жуль (+1,53). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял 13-е место (+4,28).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, квалификация. Результаты:

Артём Мальцев (Тюменская область) — 3.03,38. Денис Филимонов (Республика Татарстан) — отставание 1,39. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +1,53. Сергей Волков (Республика Татарстан) +1,80. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский) +2,60.