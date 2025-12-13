Скидки
Главная Лыжи Новости

«Ходят слухи, что Коростелёв хорош». Ангер — об ожиданиях от соперничества с россиянами

Двукратный обладатель бронзовой медали чемпионатов мира по лыжным гонкам шведский спортсмен Эдвин Ангер заявил, что дебют российских лыжников на этапе Кубка мира в Давосе ожидается захватывающим.

Ранее Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральные статусы. В текущие выходные, 13 и 14 декабря, они выступят на этапе Кубка мира в Давосе.

«Нам просто нужно смириться с ситуацией. Они такие же спортсмены, как и мы, а не солдаты, но тоже страстно любят свой спорт. Но, конечно, это будет что-то особенное. Это будет захватывающе, и я думаю, многие так считают. Ходят слухи, что Коростелёв хорош», — приводит слова Ангера SVT.

