Стали известны стартовые номера российских лыжников в их первой гонке на Кубке мира

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв получили стартовые номера на квалификацию спринта в рамках третьего этапа Кубка мира сезона-2025/2026, который пройдёт в Давосе (Швейцария).
Дарья Непряева стартует в квалификации под 36-м номером. Женский забег стартует в 15:45 по московскому времени.
Савелий Коростелёв выйдет на старт квалификации под 54-м номером. Начало мужского забега запланировано на 16:24 мск.
Непряева и Коростелёв стали первыми обладателями нейтрального статуса из России от FIS после международного бана. Российские лыжники выступят на международных соревнованиях впервые с февраля 2022 года.