Онлайн-трансляция спринта с участием Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира в Давосе

Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 пройдёт женский спринт свободным стилем. Старт квалификации назначен на 15:45 мск, финалы пройдут с 18:15.

Трансляция соревнований в Давосе будет доступна на платформе Okko. За всеми событиями соревновательного дня также можно следить в LIVE «Чемпионата».

Грядущий спринт ознаменуется участием в соревнованиях обладательницы Кубка России – 2024/2025, 23-летней Дарьи Непряевой, которая первой из женщин получила нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Непряева в прологе стартует под 36-м номером.