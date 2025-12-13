Шведская лыжница Рибом: мне жаль, что русские возвращаются

Двукратная чемпионка мира шведская лыжница Эмма Рибом раскритиковала допуск российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на Кубок мира — 2025/2026.

«Честно говоря, я была удивлена, когда на прошлой неделе в Тронхейме узнала, что, возможно, кто-то из них будет стартовать. Мне жаль того, что происходит на Украине. Мне кажется, это уже давно стало обыденностью. Поэтому мне жаль, что было принято это решение и русские возвращаются», — приводит слова Рибом iSport.cz.

Непряева и Коростелёв стали первыми обладателями нейтрального статуса из России от FIS после международного бана. Российские лыжники выступят на международных соревнованиях впервые с февраля 2022 года.