Большунов не вышел в финал спринта коньком на КР в Чусовом, Устюгов выбыл в 1/4 финала

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов не вышел в финал спринта свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он выступал во втором полуфинале, где занял третье место. Его забег был медленнее первого полуфинала, поэтому Большунов не смог пробиться в финал в качестве лаки-лузера.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 2
13 декабря 2025, суббота. 12:18 МСК
Окончено

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выбыл из спринта ещё на стадии 1/4 финала. В третьем забеге он проиграл более 20 секунд.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфинал. Забег 3
13 декабря 2025, суббота. 11:42 МСК
Окончено

В финале за победу поборются шесть лыжников — Сергей Ардашев, Владислав Афанасьев, Денис Филимонов, Данила Карпасюк, Сергей Волков и Иван Безматерных.

