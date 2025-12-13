Большунов не вышел в финал спринта коньком на КР в Чусовом, Устюгов выбыл в 1/4 финала

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов не вышел в финал спринта свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он выступал во втором полуфинале, где занял третье место. Его забег был медленнее первого полуфинала, поэтому Большунов не смог пробиться в финал в качестве лаки-лузера.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выбыл из спринта ещё на стадии 1/4 финала. В третьем забеге он проиграл более 20 секунд.

В финале за победу поборются шесть лыжников — Сергей Ардашев, Владислав Афанасьев, Денис Филимонов, Данила Карпасюк, Сергей Волков и Иван Безматерных.