Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России в Чусовом, Юлия Ступак — третья

Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России в Чусовом, Юлия Ступак — третья
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года лыжница Вероника Степанова одержала победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. В финале она преодолела дистанцию за 3.28,87. Второе место заняла Алёна Баранова с отставанием 1,83 секунды. Тройку лучших замкнула Юлия Ступак (+1,94).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 12:28 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Республика Татарстан
3:28.87
2
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
+2.04
3
Юлия Ступак
Республика Коми
+2.13

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, женщины. Результаты:

  1. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 3.28,87.
  2. Алёна Баранова (Ленинградская область) — отставание 1,83.
  3. Юлия Ступак (Республика Коми) +1,94.
  4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,95.
  5. Арина Кусургашева (Республика Алтай) +2,34.
  6. Елизавета Шалабода (Москва) +2,73.
Материалы по теме
Большунов не вышел в финал спринта коньком на КР в Чусовом, Устюгов выбыл в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android