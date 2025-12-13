Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России в Чусовом, Юлия Ступак — третья
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года лыжница Вероника Степанова одержала победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. В финале она преодолела дистанцию за 3.28,87. Второе место заняла Алёна Баранова с отставанием 1,83 секунды. Тройку лучших замкнула Юлия Ступак (+1,94).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 12:28 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Республика Татарстан
3:28.87
2
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
+2.04
3
Юлия Ступак
Республика Коми
+2.13
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, женщины. Результаты:
- Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 3.28,87.
- Алёна Баранова (Ленинградская область) — отставание 1,83.
- Юлия Ступак (Республика Коми) +1,94.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,95.
- Арина Кусургашева (Республика Алтай) +2,34.
- Елизавета Шалабода (Москва) +2,73.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 декабря 2025
-
13:21
-
13:15
-
12:46
-
12:45
-
12:36
-
12:29
-
11:49
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:35
-
09:33
-
09:16
-
08:00
-
07:00
-
06:45
-
06:33
- 12 декабря 2025
-
19:49
-
19:21
-
18:47
-
18:36
-
18:17
-
17:28
-
16:52
-
16:49
-
16:04
-
15:44
-
15:26
-
12:47
-
10:16
-
09:30
-
08:31