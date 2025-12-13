Скидки
Главная Лыжи Новости

Сергей Ардашев победил в коньковом спринте на Кубке России в Чусовом

Комментарии

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он преодолел дистанцию за 3.06,06. Второе место занял Сергей Волков с отставанием 0,47 секунды. Тройку призёров замкнул Данила Карпасюк (+1,25). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 12:38 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
3:06.06
2
Сергей Волков
Республика Татарстан
+0.47
3
Данила Карпасюк
Челябинская - Красноярский
+1.25

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, мужчины. Результаты:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.06,06.
  2. Сергей Волков (Республика Татарстан) — отставание 0,47.
  3. Данила Карпасюк (Челябинская — Красноярский) +1,25.
  4. Владислав Афанасьев (Республика Татарстан) +1,37.
  5. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1,66.
  6. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский) +2,06.
