Сергей Ардашев победил в коньковом спринте на Кубке России в Чусовом

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он преодолел дистанцию за 3.06,06. Второе место занял Сергей Волков с отставанием 0,47 секунды. Тройку призёров замкнул Данила Карпасюк (+1,25). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 12:38 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
3:06.06
2
Сергей Волков
Республика Татарстан
+0.47
3
Данила Карпасюк
Челябинская - Красноярский
+1.25
