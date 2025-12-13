Скидки
Кубок мира по лыжным гонкам 2025/2026: онлайн трансляция гонки свободным стилем среди мужчин на 1,5 км в Давосе начнется в 16:15

Онлайн-трансляция спринта с участием Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира в Давосе
Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации назначен на 16:15 мск, финальные стадии пройдут с 18:40.

Трансляция соревнований в Давосе будет доступна на платформе Okko. За всеми событиями соревновательного дня также можно следить в LIVE «Чемпионата».

Нельзя не отметить, что грядущий спринт ознаменуется участием в соревнованиях 22-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Коростелёв в прологе стартует под 54-м номером.

