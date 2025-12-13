Дарья Непряева показала биб нейтрального атлета на Кубке мира — 2025/2026

Российская лыжница Дарья Непряева показала, как выглядит биб нейтральных атлетов на Кубке мира — 2025/2026. Видео она опубликовала на личной странице в социальных сетях.

«Мяу-мяу», — написала Непряева.

Сегодня, 13 декабря, Дарья Непряева пробежит спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Непряева первой из женщин получила нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. В прологе 23-летняя российская лыжница стартует под 36-м номером.

За всеми событиями соревновательного дня можно следить в LIVE «Чемпионата». В мужском спринте участие примет российский лыжник Савелий Коростелёв.