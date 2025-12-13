Скидки
Лыжи

«Это ли не любовь?» Юлия Ступак высказалась о бронзе на этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в спринте свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она заняла итоговое третье место.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 12:28 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Республика Татарстан
3:28.87
2
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
+2.04
3
Юлия Ступак
Республика Коми
+2.13

«Ураааа!!! Есть медаль!!! Чусовой, спасибо вам за поддержку!!! Выходя на старт, и на протяжении всей трассы, слышала только своё имя!!! Это ли не любовь? Обняла», — написала Ступак в своём телеграм-канале.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, женщины. Результаты:

  1. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 3.28,87.
  2. Алёна Баранова (Ленинградская область) — отставание 1,83.
  3. Юлия Ступак (Республика Коми) +1,94.
