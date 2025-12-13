«Это ли не любовь?» Юлия Ступак высказалась о бронзе на этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в спринте свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она заняла итоговое третье место.

«Ураааа!!! Есть медаль!!! Чусовой, спасибо вам за поддержку!!! Выходя на старт, и на протяжении всей трассы, слышала только своё имя!!! Это ли не любовь? Обняла», — написала Ступак в своём телеграм-канале.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, женщины. Результаты: