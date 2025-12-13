Скидки
Главная Лыжи Новости

«Очень хотел порадовать свою Дашку». Волков пожелал удачи Непряевой на КМ в Давосе

Российский лыжник Сергей Волков пожелал своей возлюбленной Дарье Непряевой удачи в спринтерской гонке на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Волков опубликовал скриншот с видеозвонка с Непряевой.

Сам Волков сегодня, 13 декабря, занял второе место в рамках Кубка России — 2025/2026 в Чусовом.

Фото: Соцсети Волкова

«Очень хотел сегодня порадовать свою Дашку перед дебютом на Кубке мира. Уже созвонились. Лучи поддержки передал. Сегодня вечером все включаем Окко и болеем за них с Савелием!» — написал Волков в своём телеграм-канале.

За всеми событиями соревновательного дня можно следить в LIVE «Чемпионата». В мужском спринте участие примет российский лыжник Савелий Коростелёв.

