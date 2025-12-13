Коростелёв: я нейтральный спортсмен. Спорт — не политика. Не спрашивайте об этом

Российский лыжник Савелий Коростелёв поделился настроем на предстоящие старты на Кубке мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария), заявив, что не хочет отвечать на вопросы о политике.

«Я рад быть здесь. Посмотрим, на каком уровне я нахожусь. Хочу показать, что готов, и надеюсь на дружелюбную атмосферу. Я уже поговорил с несколькими атлетами, они дружелюбны. Что говорят в FIS? Мы семья?

Я нейтральный спортсмен. Спорт – это не политика. Не спрашивайте меня об этом», — приводит слова Коростелёва TV2.

Старт квалификации в Давосе назначен на 16:15 мск, финальные стадии пройдут с 18:40. Коростелёв в прологе стартует под 54-м номером.