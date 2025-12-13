Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв: я нейтральный спортсмен. Спорт — не политика. Не спрашивайте об этом

Коростелёв: я нейтральный спортсмен. Спорт — не политика. Не спрашивайте об этом
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв поделился настроем на предстоящие старты на Кубке мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария), заявив, что не хочет отвечать на вопросы о политике.

«Я рад быть здесь. Посмотрим, на каком уровне я нахожусь. Хочу показать, что готов, и надеюсь на дружелюбную атмосферу. Я уже поговорил с несколькими атлетами, они дружелюбны. Что говорят в FIS? Мы семья?

Я нейтральный спортсмен. Спорт – это не политика. Не спрашивайте меня об этом», — приводит слова Коростелёва TV2.

Старт квалификации в Давосе назначен на 16:15 мск, финальные стадии пройдут с 18:40. Коростелёв в прологе стартует под 54-м номером.

Материалы по теме
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! Первая гонка Коростелёва и Непряевой. LIVE
Live
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! Первая гонка Коростелёва и Непряевой. LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android