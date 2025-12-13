Немка Айхер выиграла скоростной спуск в Санкт-Морице, Линдси Вонн заняла второе место
Немецкая горнолыжница Эмма Айхер одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Санкт-Морице (Швейцария). Результат её попытки — 1.30,50.
Второе место заняла олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн, которая днём ранее выиграла скоростной спуск. Третье место заняла чемпионка Олимпиады-2018 итальянка София Годжа.
Горные лыжи. Кубок мира – 2025/2026. Санкт-Мориц. Скоростной спуск. Женщины. Результаты:
- Эмма Айхер (Германия) — 1.30,50.
- Линдси Вонн (США) — отставание 0,24.
- София Годжа (Италия) +0,29.
- Бризи Джонсон (США) +0,40.
- Мирьям Пухнер (Австрия) +0,65.
