Волков — о Непряевой на Кубке мира: просто приятно видеть свою девушку счастливой

Российский лыжник Сергей Волков рассказал об эмоциях от предстоящего дебюта своей возлюбленной Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

«Вчера созванивались с Дашей, она, понятно, на эмоциях, все на них смотрят. Мне просто приятно видеть свою девушку счастливой, которая звонит и улыбается. Там прекрасная погода, жёсткая трасса. Она прямо счастлива. И меня это тоже заряжает. Хотя не скрою, что, когда вчера засыпал, переживал за неё больше, чем за себя, на самом деле. Потому что у неё сегодня дебют на Кубке мира», — сказал Волков телеграм-каналу «Голый спорт».

За всеми событиями соревновательного дня можно следить в LIVE «Чемпионата». В мужском спринте участие примет российский лыжник Савелий Коростелёв.