Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Волков — о Непряевой на Кубке мира: просто приятно видеть свою девушку счастливой

Волков — о Непряевой на Кубке мира: просто приятно видеть свою девушку счастливой
Комментарии

Российский лыжник Сергей Волков рассказал об эмоциях от предстоящего дебюта своей возлюбленной Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

«Вчера созванивались с Дашей, она, понятно, на эмоциях, все на них смотрят. Мне просто приятно видеть свою девушку счастливой, которая звонит и улыбается. Там прекрасная погода, жёсткая трасса. Она прямо счастлива. И меня это тоже заряжает. Хотя не скрою, что, когда вчера засыпал, переживал за неё больше, чем за себя, на самом деле. Потому что у неё сегодня дебют на Кубке мира», — сказал Волков телеграм-каналу «Голый спорт».

За всеми событиями соревновательного дня можно следить в LIVE «Чемпионата». В мужском спринте участие примет российский лыжник Савелий Коростелёв.

Материалы по теме
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! Первая гонка Коростелёва и Непряевой. LIVE
Live
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! Первая гонка Коростелёва и Непряевой. LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android