«Сложно ожидать хорошего состояния». Волков — о готовности Непряевой к первой гонке на КМ

Российский лыжник Сергей Волков, состоящий в отношениях с Дарьей Непряевой, которая сегодня, 13 декабря, дебютирует на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, рассказал, что с учётом сложной дороги спортсменка может физически чувствовать себя не в лучшей форме.

«Если у неё будет хорошее состояние, хотя, наверное, сложно его ожидать, учитывая дорогу. Потому что мы сюда [в Чусовой] очень долго добирались из Тюмени, потом она летела два дня уже в Давос. Большой перерыв получился именно в плане тренировочной базы. Думаю, может быть, на свежести на спринте у неё может что-то получиться, учитывая, что она, наверное, возможно, даже сильнейшая коньковая спринтерша в России. У неё реально есть потенциал в этом виде», — сказал Волков телеграм-каналу «Голый спорт».