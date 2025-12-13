Скидки
Дарья Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на Кубке мира в Давосе

Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя лыжница Дарья Непряева не смогла преодолеть квалификацию в четвертьфинал спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Давосе. Спортсменка преодолела 1,5 км за 2.48,26. Она не смогла войти в топ-30 лучших лыжниц по итогам гонки, заняв итоговое 39-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

Непряева проиграла лидеру соревнований, шведской спортсменке Йонне Сундлинг, 9,67 секунды. Несмотря на показанный результат, Непряева смогла подтвердить олимпийскую квоту.

Забеги на выбывание у девушек стартуют в 18:15. Борьба за медали развернётся после 19:35.

Непряева выступает на Кубке мира в нейтральном статусе. Помимо неё, на турнире выступит ещё один россиянин — Савелий Коростелёв.

