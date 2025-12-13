Скидки
Дарья Непряева выполнила квалификационный норматив для Олимпиады-2026

Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя лыжница Дарья Непряева прошла квалификацию на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

23-летняя Непряева не смогла попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария), однако показала результат, которого достаточно для олимпийской квалификации. Она заняла 39-е место с отставанием 9,67 секунды от лидера.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

Отметим, это не гарантирует выступления Дарье Непряевой на Олимпиаде-2026. Российским лыжникам предстоят дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

