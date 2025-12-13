Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йонна Сундлинг выиграла квалификацию женского спринта на КМ в Давосе, Непряева — 39-я

Йонна Сундлинг выиграла квалификацию женского спринта на КМ в Давосе, Непряева — 39-я
Комментарии

Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей квалификации спринта в свободном стиле дистанцией 1,5 км на этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария. Она показала результат 2.38,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

На втором месте расположилась норвежка Матильде Мюрвольд, отставшая от первого места на две секунды. Тройку лидеров квалификации замкнула ещё одна лыжница из Швеции Майя Дальквист (+2,4).

Российская спортсменка Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, показала лишь 39-й результат. Она не смогла квалифицироваться в четвертьфинал спринта, так как вышла за пределы топ-30 лучших, однако подтвердила олимпийскую квоту.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2025, 3-й этап, Давос. Спринт, свободный стиль, квалификация. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.38,5.

2. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +2,0.

3. Майя Дальквист (Швеция) +2,4.

4. Линн Сван (Швеция) +2,5.

5. Надине Фендрих (Швейцария) +2,9.

6. Колетта Ридцек (Германия) +3,5.

7. Лаура Гиммлер (Германия) +3,9.

8. Йоханна Хагстрём (Швеция) +4,3.

9. Ирис Пинтер (Италия) +4,6.

10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +4,9.

39. Дарья Непряева +9,67.

Забеги на выбывание у девушек стартуют в 18:15 мск. Борьба за медали развернётся после 19:35 мск. В четвертьфинале выступят 30 лучших лыжниц по итогам квалификации.

Материалы по теме
Россияне вернулись на Кубок мира! Непряева и Коростелёв квалифицировались на ОИ-2026. LIVE
Live
Россияне вернулись на Кубок мира! Непряева и Коростелёв квалифицировались на ОИ-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android