Бородавко рассказал, при каких условиях Непряева сможет принять участие в Олимпиаде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, при выполнении каких условий лыжница Дарья Непряева примет участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Давайте не опережать события. У Дарьи были квалификационные очки, по которым она в принципе проходила. Теперь будет комиссия по допуску. Комиссия МОК должна определить участие спортсмена, а её ещё не было. Была комиссия FIS по допуску спортсменов. Будем поздравлять только тогда, когда комиссия МОК её утвердит», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

23-летняя Непряева не смогла попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария), однако показала результат, которого достаточно для олимпийской квалификации. Она заняла 39-е место с отставанием 9,67 секунды от лидера.