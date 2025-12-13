Савелий Коростелёв прошёл квалификацию на Олимпийские игры — 2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

22-летний Коростелёв не смог попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария), однако показал результат, которого достаточно для олимпийской квалификации. Он занимает промежуточное 51-е место с отставанием 8,32 секунды от лидера.

Отметим, это не гарантирует выступления Коростелёву на Олимпиаде-2026. Российским лыжникам предстоят дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее олимпийский норматив также выполнила обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя Дарья Непряева. В квалификации спринта у женщин она стала 39-й.