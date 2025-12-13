Савелий Коростелёв не смог выйти в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Савелий Коростелёв не сумел войти в топ-30 квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 2.28,15 и проиграл лидеру 8,32 секунды. Коростелёв стал лишь 52-м.

Несмотря на показанный результат, Коростелёв смог завоевать олимпийскую квоту.

Лучший результат в квалификации показал француз Люка Шанава. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал третьим (+1,12).

Коростелёв выступает на Кубке мира в нейтральном статусе. Ранее в четвертьфинал не смогла выйти российская лыжница Дарья Непряева, занявшая в квалификации 39-е место.