Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв не смог выйти в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Савелий Коростелёв не сумел войти в топ-30 квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 2.28,15 и проиграл лидеру 8,32 секунды. Коростелёв стал лишь 52-м.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 16:24 МСК
Несмотря на показанный результат, Коростелёв смог завоевать олимпийскую квоту.

Лучший результат в квалификации показал француз Люка Шанава. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал третьим (+1,12).

Коростелёв выступает на Кубке мира в нейтральном статусе. Ранее в четвертьфинал не смогла выйти российская лыжница Дарья Непряева, занявшая в квалификации 39-е место.

