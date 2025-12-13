Скидки
Лыжи

Шанава победил в квалификации спринта на этапе КМ в Давосе, Клебо — 3-й, Коростелёв — 52-й

Шанава победил в квалификации спринта на этапе КМ в Давосе, Клебо — 3-й, Коростелёв — 52-й
Комментарии

Французский лыжник Люка Шанава показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 2.19,83.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 16:24 МСК
Окончено

Второе место занял американец Бен Огден с отставанием 0,87 секунды. Тройку лучших замкнул пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (+1,12). Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 52-е место (+8,32).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация:

  1. Люка Шанава (Франция) — 2.19,83.
  2. Бен Огден (США) +0,87.
  3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,12.
  4. Янник Рибли (Швейцария) +1,35.
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,72.
