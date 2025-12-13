Шанава победил в квалификации спринта на этапе КМ в Давосе, Клебо — 3-й, Коростелёв — 52-й
Французский лыжник Люка Шанава показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 2.19,83.
Второе место занял американец Бен Огден с отставанием 0,87 секунды. Тройку лучших замкнул пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (+1,12). Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 52-е место (+8,32).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация:
- Люка Шанава (Франция) — 2.19,83.
- Бен Огден (США) +0,87.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,12.
- Янник Рибли (Швейцария) +1,35.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +2,72.
