Мама Коростелёва отреагировала на отбор Савелия на Олимпиаду-2026

Мама Коростелёва отреагировала на отбор Савелия на Олимпиаду-2026
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Наталья Коростелёва поделилась эмоциями от того, что её сын Савелий Коростелёв выполнил квалификационный норматив для попадания на Олимпиаду-2026.

«Это всё очень классно. Самое главное — с дебютом на международной арене! Наконец-то он состоялся спустя столько лет ожидания. Очень сложно с листа бежать, не проводя скоростной работы. По своему опыту знаю, что в Давосе очень сложно.

Не думаю, что комиссия МОК будет жёстче проверки FIS. Но пока бежать впереди паровоза, махать руками и радоваться рано», — сказала Наталья Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

