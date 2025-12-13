«Завтра она будет гораздо сильнее». Норвежский эксперт Бьорн — о Непряевой на Кубке мира

Спортивный комментатор норвежского вещателя NRK, эксперт по лыжным гонкам Торгейр Бьорн оценил дебют россиянки Дарьи Непряевой в спринте на Кубке мира.

«Думаю, завтра она будет гораздо сильнее», – приводит слова Бьорна NRK.

23-летняя Непряева не смогла попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария), однако показала результат, которого достаточно для олимпийской квалификации. Она заняла 39-е место с отставанием 9,67 секунды от лидера.

Отметим, это не гарантирует выступления Дарье Непряевой на Олимпиаде-2026. Российским лыжникам предстоят дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).