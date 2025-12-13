Норвежский эксперт Бьорн — о Коростелёве: тяжёлое столкновение, брутальная встреча с КМ

Спортивный комментатор норвежского вещателя NRK, эксперт по лыжным гонкам Торгейр Бьорн высказался о выступлении россиянина Савелия Коростелёва в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

«Это было тяжёлое столкновение, брутальная встреча с Кубком мира для Коростелёва. Он не входит в мировую элиту в спринте. Его разгромили Шанава, Огден и Клэбо», – приводит слова Бьорна NRK.

22-летний Коростелёв не смог попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он занял 52-е место с отставанием 8,32 секунды от лидера. Победителем квалификации стал французский лыжник Люка Шанава.