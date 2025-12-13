Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский эксперт Бьорн — о Коростелёве: тяжёлое столкновение, брутальная встреча с КМ

Норвежский эксперт Бьорн — о Коростелёве: тяжёлое столкновение, брутальная встреча с КМ
Комментарии

Спортивный комментатор норвежского вещателя NRK, эксперт по лыжным гонкам Торгейр Бьорн высказался о выступлении россиянина Савелия Коростелёва в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

«Это было тяжёлое столкновение, брутальная встреча с Кубком мира для Коростелёва. Он не входит в мировую элиту в спринте. Его разгромили Шанава, Огден и Клэбо», – приводит слова Бьорна NRK.

22-летний Коростелёв не смог попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он занял 52-е место с отставанием 8,32 секунды от лидера. Победителем квалификации стал французский лыжник Люка Шанава.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Все рады, только не норвежцы». Журова — об отборе Коростелёва и Непряевой на ОИ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android