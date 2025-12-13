«Все рады, только не норвежцы». Журова — об отборе Коростелёва и Непряевой на ОИ

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о выполнении россиянами Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой квалификационного норматива для попадания на Олимпиаду-2026.

«Мы рады за Непряеву и Коростелёва. Все рады, только не норвежцы (смеётся). Очень хотелось бы, чтобы допустили больше российских спортсменов. Это вряд ли, но надежды есть, хоть и иллюзорные. Подвижки идут очень серьёзные, хотя квоты в ближайшее время закрываются. Я рада за ребят, Непряева и Коростелёв — одни из лидеров. А комиссия МОК их допустит, проблем не будет», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.