Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дальквист — о победе в командном спринте: смогли создать большой отрыв на узкой трассе

Дальквист — о победе в командном спринте: смогли создать большой отрыв на узкой трассе
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Майя Дальквист поделилась впечатлениями после победы в командном спринте, которую она одержала в паре Йонной Сундлинг на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
12 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Норвегия

«Командный спринт — очень коварная дисциплина: ты едешь и всё время словно сдерживаешься. Поэтому так приятно выйти на последний этап и выложиться на полную.

Это очень здорово, побеждать всегда приятно, наш план сработал. Я довольна тем, что мы смогли создать такой большой отрыв на столь узкой трассе. Здесь всё очень скученно, кажется, что сложно что-то сделать», – приводит слова Дальквист Expressen.

Материалы по теме
Дальквист и Сундлинг уверенно выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Давосе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android