Дальквист — о победе в командном спринте: смогли создать большой отрыв на узкой трассе

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Майя Дальквист поделилась впечатлениями после победы в командном спринте, которую она одержала в паре Йонной Сундлинг на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе.

«Командный спринт — очень коварная дисциплина: ты едешь и всё время словно сдерживаешься. Поэтому так приятно выйти на последний этап и выложиться на полную.

Это очень здорово, побеждать всегда приятно, наш план сработал. Я довольна тем, что мы смогли создать такой большой отрыв на столь узкой трассе. Здесь всё очень скученно, кажется, что сложно что-то сделать», – приводит слова Дальквист Expressen.