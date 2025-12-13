Дальквист — о победе в командном спринте: смогли создать большой отрыв на узкой трассе
Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Майя Дальквист поделилась впечатлениями после победы в командном спринте, которую она одержала в паре Йонной Сундлинг на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
12 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Норвегия
«Командный спринт — очень коварная дисциплина: ты едешь и всё время словно сдерживаешься. Поэтому так приятно выйти на последний этап и выложиться на полную.
Это очень здорово, побеждать всегда приятно, наш план сработал. Я довольна тем, что мы смогли создать такой большой отрыв на столь узкой трассе. Здесь всё очень скученно, кажется, что сложно что-то сделать», – приводит слова Дальквист Expressen.
