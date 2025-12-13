«Некоторые передачи проходили ужасно». Сундлинг — о победе в командном спринте

Олимпийская чемпионка – 2022 шведская лыжница Йонна Сундлинг прокомментировала победу в командном спринте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Сундлинг принимала участие в старте в паре с Майей Дальквист.

«Очень довольна, всё было идеально. Чувствовала, что нечего беречь силы — нужно было сразу ехать на максимуме и думать об этом как о прологе. Не хотели, чтобы соперницы нас догнали.

Некоторые передачи, правда, проходили ужасно. Мы заранее договорились, что будем становиться там, где меньше всего других лыжниц, неважно, справа, слева или в центре. Проблема была в том, что они стояли везде, так что найти свободное место было совершенно невозможно. У меня была передача, когда Майя должна стартовать, а передо мной стояли люди. Я это ненавижу — когда ты никак не можешь на них повлиять и вынужден оставаться там, где оказался», – приводит слова Сундлинг Expressen.