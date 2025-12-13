«Это было дерьмо». Савелий Коростелёв оценил свой дебют на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

— Это было дерьмо. Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется лёгким. Но для меня он был очень трудным, особенно последние 30 секунд — тогда ноги просто горели.

— Некоторые, возможно, скажут, что это был жёсткий дебют на Кубке мира. Для тебя это было трудное начало?

— Серьёзно?

— Ты с этим не согласен?

— Возможно, но я об этом не думаю. Просто делаю свою работу и сосредотачиваюсь на гонке, — приводит слова Коростелёва VG.

22-летний Коростелёв не смог попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он занял 52-е место с отставанием 8,32 секунды от лидера. Победителем квалификации стал французский лыжник Люка Шанава.