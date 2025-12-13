Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это было дерьмо». Савелий Коростелёв оценил свой дебют на Кубке мира

«Это было дерьмо». Савелий Коростелёв оценил свой дебют на Кубке мира
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 16:24 МСК
Окончено

— Это было дерьмо. Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется лёгким. Но для меня он был очень трудным, особенно последние 30 секунд — тогда ноги просто горели.

— Некоторые, возможно, скажут, что это был жёсткий дебют на Кубке мира. Для тебя это было трудное начало?
— Серьёзно?

— Ты с этим не согласен?
— Возможно, но я об этом не думаю. Просто делаю свою работу и сосредотачиваюсь на гонке, — приводит слова Коростелёва VG.

22-летний Коростелёв не смог попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он занял 52-е место с отставанием 8,32 секунды от лидера. Победителем квалификации стал французский лыжник Люка Шанава.

Материалы по теме
Норвежский эксперт Бьорн — о Коростелёве: тяжёлое столкновение, брутальная встреча с КМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android