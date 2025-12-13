Скидки
В Госдуме поздравили Непряеву и Коростелёва с отбором на Олимпиаду

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поздравил российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву с выполнением квалификационного норматива для попадания на Олимпиаду-2026.

«Выполнение норматива для квалификации на Олимпийские игры Непряевой и Коростелёвым — это неплохое возвращение. После длительного перерыва мы и не думали, что будет феерическое возвращение. То, что они выступили спустя несколько лет перерыва и квалифицировались на Олимпийские игры, — это отличный результат.

Думаю, такую задачу тренеры и ставили. Поздравляю всю федерацию, спортсменов и тренеров. Теперь есть время подготовиться и хорошо выступить на Олимпиаде. Хороший повод, чтобы все наши остальные спортсмены возвращались в большую лыжную международную семью», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

