Коростелёв рассказал, считает ли, что сможет завоевать медаль на Олимпиаде в Милане

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о целях на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия), а также поделился планами на дистанционные гонки в ближайший месяц.

— Чего нам ждать от тебя в дистанционных гонках в ближайший месяц? «Тур де Ски» и уже завтра?
— Буду готовиться к «Тур де Ски», особенно к этапам в Италии. Надеюсь, там будет лучше, чем сегодня.

— А Олимпийские игры — какие у тебя там цели?
— Конечно, медаль, но трудно сказать, в какой именно гонке.

— Ты считаешь, что медаль реальна?
— Я надеюсь на это, — приводит слова Коростелёва VG.

22-летний Коростелёв не смог попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он занял 52-е место. Результата Савелия достаточно для олимпийской квалификации, но это не гарантирует выступления Коростелёву на Олимпиаде-2026. Российским лыжникам предстоят дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

