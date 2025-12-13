Скидки
Лыжи Новости

Губерниев: медали в лыжах на Олимпийских играх у нас будут обязательно

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой в спринте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Несмотря на то, что Савелий и Дарья не прошли в 1/4 финала соревнований, они смогли выполнить условия для квалификации на Олимпийские игры – 2026.

«Поздравляю наших лыжников! Непряева и Коростелёв отбираются на Олимпиаду! Взята первая и важная высота! Тот, кто считал, что наши спортсмены должны в первом же старте разорвать соперников в клочья, тот клинический идиот! Теперь важно понимать, кто и как будет готовить лыжи (без фтора) на Олимпийских играх, кто врач и массажист, тренер! Вопросов много, но я убеждён, медали в лыжах на Олимпийских играх у нас будут обязательно! Вперёд, Непряева, вперёд, Коростелёв!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

