Коростелёв — о норвежцах на КМ: когда встречу их, у меня не будет проблем пообщаться

Российский лыжник Савелий Коростелёв после спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария) рассказал, удалось ли ему пообщаться с норвежскими лыжниками.

— Очень рад, что дебютировал. Но было бы лучше, если бы я сделал это в дистанционной гонке.

— Почему?

— Потому что сейчас чувствую себя чертовски плохо. Для меня это было скорее как максимальный интервал.

— Ты видел норвежских спортсменов на трассе?

— Они сказали «привет», но не больше. Мы не такие уж близкие друзья.

— Но они хотят поговорить с тобой.

— Серьёзно? Без проблем. Когда встречу их в следующий раз, у меня не будет никаких проблем пообщаться с ними, — приводит слова Коростелёва NRK.